Manisa'da 83 Santimetre Uzunluğunda Dev Acur Yetiştirildi - Son Dakika
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Manisa'da 83 Santimetre Uzunluğunda Dev Acur Yetiştirildi

Manisa'nın Demirci ilçesinde, 83 santimetre uzunluğunda ve 13 kilogram ağırlığında bir acur yetiştirildi. Tarım üreticisi Recep Artuç, dev acuru gelecek yıl tohumluk olarak kullanmayı planladığını belirtti.

08.08.2024 10:24
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Manisa'nın Demirci ilçesinde, 83 santimetre uzunluğunda acur yetiştirildi.

Akıncılar Mahallesi'nde, Recep Artuç'un tarlasında yetişen acur, uzunluğu ve ağırlığı ile dikkati çekti.

Boyu 83 santimetre olan acurun ağırlığının 13 kilogram olduğu belirtildi.

Artuç, AA muhabirine, 26 yıldır tarımsal üretim yaptığını ifade ederek, "12 dönüm tarlamda domates, biber, patlıcan, kavun, salatalık ve acur üretimi yapıyorum. 2 ay önce diktiğimiz acurlardan birisi devasa büyüklükte oldu. Ürettiğim tarım ürünlerinde hiçbir şekilde zirai ilaç kullanmıyorum. Hayvan gübresi, su ve dip çapası yaparak yetiştiriyorum. Ürettiğimiz dev acuru gelecek yıla tohumluk olarak kullanacağım." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa'da 83 Santimetre Uzunluğunda Dev Acur Yetiştirildi - Son Dakika

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