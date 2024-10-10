Manisa'da 'Adım Adım Manisa' Turlarıyla Kadınlar Tarihi Mekanları Keşfediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa'da 'Adım Adım Manisa' Turlarıyla Kadınlar Tarihi Mekanları Keşfediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Adım Adım Manisa' kültür turları, Köprübaşı'ndan gelen 80 kadınla devam etti. Tarihi ve kültürel mekanları ziyaret eden kadınlar, sosyal hayata katılım fırsatı buldu.

10.10.2024 13:49  Güncelleme: 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Adım Adım Manisa" kültür turları, büyük ilgi görüyor. Gezinin son konukları Köprübaşı'ndan gelen kadınlar oldu. Kafile hem tarihi ve kültürel değerleri yakından tanıma imkanı buldu, hem de keyifli vakit geçirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kadınların sosyal hayata katılımını artırmak, kentin tarihi mekanlarını yakından görmelerini sağlamak için düzenlediği "Adım Adım Manisa" turları devam ediyor. Gezinin son konukları, Köprübaşı'ndan gelen 80 kişilik kadın kafilesi oldu. Kahvaltı ikramı ile başlayan gezi Karaköy mevkisinde bulunan tarihi mekan ziyaretleri ile devam etti. Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Ayşe Sultan tarafından yaptırılan Sultan Camii ve Tıp Tarihi Müzesi de kadınların büyük ilgisini gördü.

Gezinin bir sonraki durağı Muradiye Camii oldu. Ortaya koyduğu eserlerle dünya mimarlık tarihine damgasını vuran Mimar Sinan'ın Ege Bölgesi'ndeki tek eseri olma özelliğini taşıyan Muradiye Camii ziyaretinin ardından Mevlevihane'ye gidildi. Bir sonraki durak ise Şehzadeler Park oldu. Burada da ziyaretçilere, kentte ve Türkiye'deki tarihi yapıların minyatürleri hakkında bilgiler verildi. Öğle yemeğinin ardından gezi, ikramlar eşliğinde devam etti. Osmanlı Müzesi, Çanakkale Müzesi ve Atatürk Sergi Salonu ise ziyaret edilen diğer mekanlar oldu.

Geziye katılan kadınlar, şunları söyledi:

-Sevim Özden: "Camileri ve parkları gezdik. Çok güzel mekanlar yapmışlar. Özellikle Çanakkale Müzesi'ne bayıldım. İlk kez Manisa'yı gezme fırsatım oldu. Tüm kadınlar birlikte, güzel bir gün geçirdik. Bu geziyi düzenleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Ferdi Zeyrek Başkanımıza teşekkür ediyorum."

- Fatma Acar: "Günümüz çok güzel geçti ilgi ve alakadan çok memnun kaldık. Kardeşim Emine Atak işitme engellidir. O da bu geziden çok keyif aldı, teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Köprübaşı, Kültür, Güncel, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da 'Adım Adım Manisa' Turlarıyla Kadınlar Tarihi Mekanları Keşfediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:36 İsrail, Lübnan’daki Barış Gücü askerlerine ateş açtı 2 asker yaralandı İsrail, Lübnan'daki Barış Gücü askerlerine ateş açtı; 2 asker yaralandı
14:28 MSB’de düzenlenen basın toplantısına damga vuran kare MSB'de düzenlenen basın toplantısına damga vuran kare
13:32 Köfteci Yusuf’tan “domuz eti“ açıklaması Bakanlığı suçladılar Köfteci Yusuf'tan "domuz eti" açıklaması! Bakanlığı suçladılar
12:17 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın rütbesi geri alındı Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı
21:36 16 yaşındaki genç, boş arazide intihar etti 16 yaşındaki genç, boş arazide intihar etti
21:29 Real Madrid’de umduğunu bulamayan Arda Güler, Türkiye’ye dönüyor Real Madrid'de umduğunu bulamayan Arda Güler, Türkiye'ye dönüyor
21:28 Erzurum Valisi Çiftçi’ye büyük kumpas Sanal kart sayesinde kurtuldu Erzurum Valisi Çiftçi'ye büyük kumpas! Sanal kart sayesinde kurtuldu
21:17 Ambulans şoförüne tehditler savurdu “Seni işinden edeceğim“ Ambulans şoförüne tehditler savurdu "Seni işinden edeceğim"
21:03 Münevver Karabulut’un annesi: Kimse bana Cem Garipoğlu’nun öldüğünü iddia etmesin Münevver Karabulut'un annesi: Kimse bana Cem Garipoğlu'nun öldüğünü iddia etmesin
20:56 Tuğberk Tanrıvermiş, Avrupa takımının başına geçti Tuğberk Tanrıvermiş, Avrupa takımının başına geçti
20:48 Türkiye’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan İsrailli Bakan Katz’a sert tepki Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli Bakan Katz'a sert tepki
20:25 Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın, Türkiye’yi terk ediyor Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın, Türkiye'yi terk ediyor
20:08 Ana haber sunucusu Cem Öğretir’in canlı yayında burnu kanadı Ana haber sunucusu Cem Öğretir'in canlı yayında burnu kanadı
19:55 Diddy’nin skandal partilerinden yeni detaylar ortaya çıktı Diddy'nin skandal partilerinden yeni detaylar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 15:11:31. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da 'Adım Adım Manisa' Turlarıyla Kadınlar Tarihi Mekanları Keşfediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.