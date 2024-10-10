Manisa'da 'Adım Adım Manisa' Turlarıyla Kadınlar Tarihi Mekanları Keşfediyor

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Adım Adım Manisa" kültür turları, büyük ilgi görüyor. Gezinin son konukları Köprübaşı'ndan gelen kadınlar oldu. Kafile hem tarihi ve kültürel değerleri yakından tanıma imkanı buldu, hem de keyifli vakit geçirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kadınların sosyal hayata katılımını artırmak, kentin tarihi mekanlarını yakından görmelerini sağlamak için düzenlediği "Adım Adım Manisa" turları devam ediyor. Gezinin son konukları, Köprübaşı'ndan gelen 80 kişilik kadın kafilesi oldu. Kahvaltı ikramı ile başlayan gezi Karaköy mevkisinde bulunan tarihi mekan ziyaretleri ile devam etti. Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Ayşe Sultan tarafından yaptırılan Sultan Camii ve Tıp Tarihi Müzesi de kadınların büyük ilgisini gördü.

Gezinin bir sonraki durağı Muradiye Camii oldu. Ortaya koyduğu eserlerle dünya mimarlık tarihine damgasını vuran Mimar Sinan'ın Ege Bölgesi'ndeki tek eseri olma özelliğini taşıyan Muradiye Camii ziyaretinin ardından Mevlevihane'ye gidildi. Bir sonraki durak ise Şehzadeler Park oldu. Burada da ziyaretçilere, kentte ve Türkiye'deki tarihi yapıların minyatürleri hakkında bilgiler verildi. Öğle yemeğinin ardından gezi, ikramlar eşliğinde devam etti. Osmanlı Müzesi, Çanakkale Müzesi ve Atatürk Sergi Salonu ise ziyaret edilen diğer mekanlar oldu.

Geziye katılan kadınlar, şunları söyledi:

-Sevim Özden: "Camileri ve parkları gezdik. Çok güzel mekanlar yapmışlar. Özellikle Çanakkale Müzesi'ne bayıldım. İlk kez Manisa'yı gezme fırsatım oldu. Tüm kadınlar birlikte, güzel bir gün geçirdik. Bu geziyi düzenleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Ferdi Zeyrek Başkanımıza teşekkür ediyorum."

- Fatma Acar: "Günümüz çok güzel geçti ilgi ve alakadan çok memnun kaldık. Kardeşim Emine Atak işitme engellidir. O da bu geziden çok keyif aldı, teşekkür ederiz."