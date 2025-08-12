Manisa'da Ambulans-Otomobil Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kaza anı, araç kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, dün Çataltepe Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, ambulansla otomobilin çarpışması ve iki aracın devrilmesi yer alıyor.

B.V. yönetimindeki 45 AAN 19 plakalı ambulans ile Ç.M.P'nin (35) kullandığı 33 AEP 427 plakalı otomobil, dün Çataltepe Kavşağı'nda çarpışmış, ambulanstaki sürücüyle 4 personel ve otomobildeki sürücü ile yolcu Sadettin İnan yaralanmış, hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki İnan, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.