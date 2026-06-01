Manisa'da Asma Tavan Çöktü: 3 Yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evin asma tavanının çökmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Barış Mahallesi'ndeki bir evin asma tavanı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Olay esnasında evde bulunan M.B. (44), eşi S.B. (38) ile 1 yaşındaki çocukları Y.C.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.