Manisa'da Asma Tavan Çöktü: 3 Yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evin asma tavanının çökmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Barış Mahallesi'ndeki bir evin asma tavanı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Olay esnasında evde bulunan M.B. (44), eşi S.B. (38) ile 1 yaşındaki çocukları Y.C.B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
