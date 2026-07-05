Manisa'da Balkon Kazası - Son Dakika
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Manisa'da Balkon Kazası

Manisa\'da Balkon Kazası
05.07.2026 15:15
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Balkondan düşen İlayda T. ağır yaralandı, hayati tehlikesi sürüyor.

MANİSA'da 5 katlı apartmanın son katındaki balkondan düşen İlayda T. (30), ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Şehzadeler ilçesi Peker Mahallesi 1704 Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı apartmanın son katında yaşayan İlayda T., henüz belirlenemeyen nedenle balkondan dengesini kaybedip düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı İlayda T., ambulansla Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan İlayda T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Manisa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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