Manisa'da bin 440 yurttaş tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa'da bin 440 yurttaş tahliye edildi

Manisa\'da bin 440 yurttaş tahliye edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa'da devam eden orman yangınında bin 440 yurttaşın tahliye edildiğini ve yangının söndürme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

17.08.2024 02:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya üç gündür orman yangınının sürdüğü Manisa'da bin 440 yurttaşın tahliye edildiğini ve yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

X hesabından açıklama yayımlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 gündür orman yangınının sürdüğü Manisa'da bin 440 yurttaşın tahliye edildiğini, yangını söndürme çalışmalarının ise sürdüğünü açıkladı. Yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiğini kaydeden Yerlikaya, yurttaşların tahliye edildiği mahalle ve köyleri şöyle duyurdu:

"Manisa'nın Gördes ve Salihli ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi sebebiyle AFAD, Jandarma ve Polisimizin koordinesinde; Karayakup Köyü 60, Yeniköy Mahallesi 260, Kale Mahallesi 200, Kemer Mahallesi 400, Kurttuhan Mahallesi 270 ve Hacıhıdır Köyünden 250 vatandaşımız olmak üzere toplam 1.440 vatandaşımız tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam etmektedir. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, Manisa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da bin 440 yurttaş tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:17 Aydın’da zamanla yarış Gönüllüler ve gazeteciler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu Aydın'da zamanla yarış! Gönüllüler ve gazeteciler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu
22:50 Galatasaray, Konyaspor’u deplasmanda 2-1 yendi Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi
21:13 TBMM’de muhalefetin Can Atalay’la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi TBMM'de muhalefetin Can Atalay'la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi
20:55 İzmir alev alev Mahalleler tahliye edildi, yangın evlere kadar ulaştı İzmir alev alev! Mahalleler tahliye edildi, yangın evlere kadar ulaştı
18:19 TBMM’de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık’a kınama cezası TBMM'de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık'a kınama cezası
11:10 Kuzey Kore, beş yıl aradan sonra kapılarını turistlere yeniden açıyor Kuzey Kore, beş yıl aradan sonra kapılarını turistlere yeniden açıyor
10:49 DolarTL Yükselişle Başladı, Altın Güne Yükselişle Başladı Dolar/TL Yükselişle Başladı, Altın Güne Yükselişle Başladı
10:30 13 yıl önce neler yaşandı Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu 13 yıl önce neler yaşandı? Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu
10:12 Abbas’ın tarihi konuşmasından yeni detaylar Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı Abbas'ın tarihi konuşmasından yeni detaylar! Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı
09:55 Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi
09:51 Acun Ilıcalı’ya tribünde büyük şok Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı Acun Ilıcalı'ya tribünde büyük şok! Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı
09:41 “Sıfır Bir“ dizi oyuncusunun sırtından vurulduğu anlar ortaya çıktı "Sıfır Bir" dizi oyuncusunun sırtından vurulduğu anlar ortaya çıktı
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 03:10:54. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da bin 440 yurttaş tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement