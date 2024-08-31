Manisa'da bir adam, oğlu tarafından tabancayla öldürüldü - Son Dakika
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Manisa'da bir adam, oğlu tarafından tabancayla öldürüldü

Manisa\'da bir adam, oğlu tarafından tabancayla öldürüldü

Manisa'da yaşanan olayda, Ahmet U. adlı bir adam, oğlu Mehmet Emin U. tarafından tabancayla öldürüldü. Olayın ardından Mehmet Emin U., tabancasıyla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. İlk ifadesinde Mehmet Emin U., babasını 4 yıl önce kız kardeşine cinsel istismarda bulunduğu için öldürdüğünü söyledi. İşsiz olduğu belirtilen Mehmet Emin U., adliyeye sevk edildi.

31.08.2024 16:46
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MANİSA'da, Ahmet U. (62) oğlu Mehmet Emin U. (25) tarafından tabancayla öldürüldü. Olaydan 1 saat sonra tabancasıyla polis merkezine giderek teslim olan Mehmet Emin U., adliyeye sevk edildi. Mehmet Emin U'nun ilk ifadesinde babasını 4 yıl önce kız kardeşine cinsel istismarda bulunduğu için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Şehzadeler'de yaşayan ve işsiz olduğu öğrenilen Mehmet Emin U., saat 10.40'ta Şehit Öztürk Polis Merkezi Amirliği'ne gidip, babası Ahmet U.'yu 1 saat önce öldürdüğünü söyleyip, ruhsatsız tabancasıyla teslim oldu. Mehmet Emin U.'nun ifadesinden yola çıkan polis, Turgut Özal Mahallesi Genel Konutlar Küme Evleri arkasında Ahmet U.'nun kanlar içinde cesedini buldu. Vücudunun çeşitli yerlerinde mermi izlerine rastlanan Ahmet U.'nun cesedi polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mehmet Emin U.'nun polisteki ilk ifadesinde babasının 4 yıl önce kız kardeşine cinsel istismarda bulunduğu için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Mehmet Emin U., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Manisa, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da bir adam, oğlu tarafından tabancayla öldürüldü - Son Dakika

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