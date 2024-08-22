Manisa'da bir gıda deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Manisa'da bir gıda deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Manisa\'da bir gıda deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan bir gıda deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle depo kullanılamaz hale geldi ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

22.08.2024 02:16
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Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir gıda deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Durasıllı Mahallesi'ndeki bir gıda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Salihli Belediyesi İtfaiye Amirliğinin yanı sıra Alaşehir, Turgutlu ve Kula ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Toplumsal Olaylara Müdahale Aracının da (TOMA) destek verdiği 3 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği depo yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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