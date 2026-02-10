Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden Bozköy Deresi'nde 150 Kamyonluk Temizlik Çalışması

(MANİSA)- Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nden geçen Bozköy Deresi'nde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Dere yatağından, aralarında koltuk, halı ve buzdolabı gibi evsel atıkların da bulunduğu, toplam 150 kamyon malzeme tahliye edildi.

MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, şiddetli yağışlar sonrası dere yataklarında biriken dolgu ve atıkların su akışını engellememesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Olası sel ve taşkın riskine karşı yürütülen düzenli temizlik çalışmalarıyla, hem çevre kirliliğinin önüne geçiliyor hem de vatandaşların can ve mal güvenliği korunuyor.

"Derelerimizi temiz tutmalıyız"

Çalışmaları yerinde inceleyen MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Günay, halka duyarlılık çağrısında bulunarak, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun talimatıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ancak karşılaştığımız manzara düşündürücü. Dere yatağından buzdolabı, koltuk, battaniye gibi akla gelmeyecek malzemeler çıkardık. Derelerimiz ve kanallarımız çöp depolama alanı değildir. Bu atıklar suyun akışını tıkayarak doğrudan taşkınlara sebebiyet veriyor. Can ve mal güvenliğimiz için hepimiz çok dikkatli olmalı, derelerimizi temiz tutmalıyız" diye konuştu.

Bozköy Deresi'ndeki açık alanlarda temizliği büyük oranda tamamlayan ekipler, program dahilinde derenin kapalı kesit bölümlerini de temizleyerek bölgedeki riskleri tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.