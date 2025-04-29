Manisa'da Çaybaşı Deresi'nde Temizlik ve Fidan Dikimi

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, Çaybaşı Deresi'nde aylık temizlik çalışmasını gerçekleştirdi. Ayrıca dere yatağında hastalıklı olduğu tespit edilen 12 ağacın yerine çevre dokusunu korumak adına 73 yeni fidan dikildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Çaybaşı Deresi'nin açık kesimindeki çöpleri toplayarak, düzenli temizlik ve bakımını yaptı. Ayrıca, dere yatağı 7/24 güvenlik kameraları ile izlenmeye başlandı.

Yürütülen çalışmaları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu ve şube müdürleri de inceledi.

Kent Estetiği Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu, "Çaybaşı Deresi'nde aylık bakım kapsamında temizlik çalışmalarımızı yapıyoruz. Çevre Koruma, Kent Estetiği ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak ayda bir temizlik işlemlerini tamamlayıp çıkıyoruz. Maalesef halen vatandaşlarımızın çöp atma alışkanlığı bitmedi. İnşallah bundan sonra bu konuyla ilgili hassas davranırlar" diye konuştu.

"73 tane çınar fidanı diktik"

Kuğu, deredeki bazı ağaçların, hastalık ve hastalığın diğer ağaçlara geçme tehdidi nedeniyle kesilmek zorunda kalındığını belirterek, "Bu kesimin kararı sadece Manisa Büyükşehir Belediyesi değil İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve uzman kişiler tarafından kontrolü yapıldıktan sonra verildi. Hastalıklı ağaçların tespitinin yapılmasından sonra Büyükşehir Belediyesi'nin ne yapması gerektiğine yönelik bir rapor hazırlandı. Bu rapor doğrultusunda ve İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayı ile 12 tane ağacı maalesef kesmek zorunda kaldık. Yeşile, ağaca çok önem veren bir belediye olarak diğer ağaçları korumak adına bu çalışmayı yapmak zorunda kaldık. Onların yerine 73 tane çınar fidanı diktik" dedi.

"Manisa'mız eskisi gibi yeşil bir kent olsun"

Tunca Mahalle Muhtarı Suna Marangoz, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in talimatı ile her ay rutin olarak deremiz temizleniyor. Bu anlamda mahalle sakinleri ve çevre gönüllülerine eskisi kadar çöp atılmadığı için teşekkür ediyorum. Bunun yanında Kumludere'de 12 adet çınar ağacının kesimi gerçekleşmişti. Ağaçlarımız gerçekten hastaydı. ve hastalıkları çevrelerindeki ağaçlara da zarar veriyordu. Daha fazla ağacımızı kaybetmemek adına bu kesim yapıldı. Deremize 73 adet çınar, 5 adet ceviz ağacı yeniden dikildi. İnşallah 5 yıl sonra çok daha güzel, daha sağlıklı büyük ağaçlarımıza kavuşacağız. Bu anlamda insanlarımızdan bu ağaçları koruma altına almasını istiyoruz. Tarihimizi, doğamızı, kültürümüzü kaybetmeyelim. Manisa'mız eskisi gibi yeşil bir kent olsun" ifadelerini kullandı.