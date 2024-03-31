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Manisa'da CHP Adayı Ferdi Zeyrek Yüzde 61.53 Oyla Önde - Son Dakika
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Manisa'da CHP Adayı Ferdi Zeyrek Yüzde 61.53 Oyla Önde

Manisa\'da CHP Adayı Ferdi Zeyrek Yüzde 61.53 Oyla Önde

ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 22.09 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 61.53, Cumhur İttifakı'nın adayı Cengiz Ergün yüzde 30.44 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor ve açılan sandıkların yüzde 64.47'si açıldı.

31.03.2024 22:14
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ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 22.09 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 61.53, Cumhur İttifakı'nın adayı Cengiz Ergün yüzde 30.44 oy aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 64.47'si açıldı.

Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Ferdi Zeyrek oyların yüzde 61.53'ünü, Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 30.44'ünü aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa'da CHP Adayı Ferdi Zeyrek Yüzde 61.53 Oyla Önde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da CHP Adayı Ferdi Zeyrek Yüzde 61.53 Oyla Önde - Son Dakika
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