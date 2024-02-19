Manisa Salihli'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Manisa Salihli'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli tutuklandı

Manisa Salihli\'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde borç meselesi nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Soruşturma sonucunda 3 şüpheli tutuklandı.

19.02.2024 13:29  Güncelleme: 13:30
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Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli tutuklandı.

Yılmaz Mahallesi'nde borç meselesi nedeniyle iki grup arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan R.D. (56) ve K.Y. (35), ambulansla Salihli'deki hastanelere kaldırıldı. K.Y. ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında E.D. (29) ve E.D (25) ile yaralılardan R.D. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa Salihli'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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