Manisa\'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Hacıhıdır Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal ve 2 dozer sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
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