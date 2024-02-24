Manisa'da çıkan yangında kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da çıkan yangında kadın hayatını kaybetti

Manisa\'da çıkan yangında kadın hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan bir apartmanda çıkan yangında 26 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Kadının cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ev sahibi ise yangının nasıl çıktığını bilmediklerini belirtti.

24.02.2024 15:15  Güncelleme: 15:32
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yangın çıkan evde 26 yaşındaki kadın ölü bulundu.

Yenice Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 5 katlı apartmanın 3. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kapıyı kırarak içeri giren itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Evde yapılan incelemede Güldeniz Aşçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Aşçı'nın Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet ettiği ve bir kuaförün yanında çalıştığı, eve misafir olarak geldiği öğrenildi.

Evin sahibi C.S, gazetecilere, evinde iki kardeşin kiracı olarak kaldığını, bu sabah Güldeniz Aşçı'nın eve gelerek kahvaltı hazırlayacağını söylediğini, kardeşlerin ise işe gittiğini öğrendiğini belirterek yangının nasıl çıktığının henüz belirlenemediğini ifade etti.

Kaynak: AA

Adli Tıp, Alaşehir, İtfaiye, Manisa, İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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