Manisa'da Çocuklar için Teravih Programı

26.02.2026 10:43
Şehzadeler'de düzenlenen teravih programında çocuklar ilahiler dinledi, gösteriler izledi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çocuklara yönelik teravih programı gerçekleştirildi.

Şehzadeler ilçesindeki Dilşikar Camisi'nde düzenlenen programda üniversite öğrencilerinden oluşan Merkez Efendi İlahi Grubu, ilahiler seslendirdi.

Manisa İl Müftüsü Şükrü Kavukçu, teravih namazını çocuklarla birlikte kıldı. Aileleriyle saf tutan çok sayıda çocuk, namaz kıldı.

Namazın ardından cami avlusunda devam eden etkinliklerde Nasreddin Hoca gösterisi ile Karagöz ve Hacivat gölge oyunu sergilendi. Çocuklara Osmanlı macunu ve pamuk şeker ikram edildi.

Programın sonunda çocuklara seccade ve futbol topu hediye edildi.

Kaynak: AA

Şehzadeler, Etkinlik, Manisa, Kültür, Güncel, Son Dakika

10:51
