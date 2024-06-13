Manisa'da çöp depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa'da çöp depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eski çöp depolama alanında başlayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangın, rüzgarın etkisiyle üzüm bağları ve makilik alana sıçradı. Yangında bir bağ evi ile bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin 2 saat süren müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

13.06.2024 20:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eski çöp depolama alanında başlayıp makilik alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Evrenli Mahallesi'ndeki eski çöp depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle üzüm bağları ile makilik alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Yangına 3 uçak, 2 helikopter ile arazözler ve çok sayıda itfaiye aracı ile havadan ve karadan müdahale edildi.

Yangında bir bağ evi ile bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, yangın bölgesinde incelemede bulunarak görevlilerden bilgi aldı.

Öküzcüoğlu, ilçede eskiden çöp depolama alanı olarak kullanılan bölgede meydana gelen yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığını, yangında bir bağ evi ile bir otomobilin yandığını söyledi.

Yangın, ekiplerin 2 saat süren havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Alaşehir, Manisa, Çevre, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da çöp depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:49 İsrail’den Lübnan’a saldırı Çok sayıda yaralı var İsrail'den Lübnan'a saldırı! Çok sayıda yaralı var
23:40 Dilan Polat’ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu hakkında tahliye kararı verildi Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu hakkında tahliye kararı verildi
22:15 HSK’da kritik atama: Sinan Ateş davasında görevden alınan savcıya tenzili rütbe HSK'da kritik atama: Sinan Ateş davasında görevden alınan savcıya tenzili rütbe
21:19 HSK kararnamesi açıklandı 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti HSK kararnamesi açıklandı! 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti
21:07 Süleyman Soylu’dan Cumhur İttifakı’na destek mesajı: Erdoğan ve Bahçeli tarih inşa ediyor Süleyman Soylu'dan Cumhur İttifakı'na destek mesajı: Erdoğan ve Bahçeli tarih inşa ediyor
23:47 EURO 2024’e saatler kala Fransa’da kriz 4 futbolcu antrenmana çıkmadı EURO 2024'e saatler kala Fransa'da kriz! 4 futbolcu antrenmana çıkmadı
22:43 ABD ve Ukrayna arasında 10 yıllık güvenlik anlaşması imzalandı ABD ve Ukrayna arasında 10 yıllık güvenlik anlaşması imzalandı
22:37 ’’Bedava tatil kazandınız’’ diyerek 50 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi Ünlü oyuncu da gözaltında ''Bedava tatil kazandınız'' diyerek 50 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi! Ünlü oyuncu da gözaltında
22:08 Masadaki rakam 25 milyon euro Oosterwolde’ye Premier Lig’ten dev talip Masadaki rakam 25 milyon euro! Oosterwolde'ye Premier Lig'ten dev talip
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
21:15 Kocaeli’de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin’den ilk açıklama Kocaeli'de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin'den ilk açıklama
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 05:49:30. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da çöp depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement