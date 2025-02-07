Manisa'da Depremzedeler İçin Anma Etkinliği Düzenlendi

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 Şubat Depremleri'nin 2'nci yılında hayatını kaybedenleri anmak için mevlit okutuldu, dualar edildi ve helva dağıtıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi ile Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından 6 Şubat Depremleri'nde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Onur Ceylan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Kültür ve Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda Manisalı katıldı. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de etkinliğe destek verdi.

Deprem felaketinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu, dualar edildi. Ayrıca Hatuniye Camii ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara helva dağıtımı yapıldı.