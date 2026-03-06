Manisa Belediye Başkanı Dutlulu: "Yıllardır Süregelen Koku ve Sinek Problemine Son Veriyoruz" - Son Dakika
Manisa Belediye Başkanı Dutlulu: "Yıllardır Süregelen Koku ve Sinek Problemine Son Veriyoruz"

06.03.2026 17:52  Güncelleme: 18:51
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İshakçelebi Mahallesi'ndeki dere temizlik çalışmalarını inceledi. Yıllardır süregelen koku ve sinek probleminin sona ereceğini vurguladı. Çalışmalar, taşkın riskini azaltmak ve halk sağlığını korumak amacıyla sürdürülüyor.

(MANİSA) Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Saruhanlı'nın İshakçelebi Mahallesi'nde yürütülen bin 500 metrelik dere temizlik çalışmalarını yerinde inceledi. Dutlulu, "Yıllardır süregelen koku ve sinek problemine son veriyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde taşkın riskini önlemek ve halk sağlığını korumak amacıyla başlattığı dere temizlik seferberliğini sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Saruhanlı ilçesine bağlı İshakçelebi Mahallesi'ndeki dere hattında kapsamlı bir çalışma başlattı. Çalışmaları; Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç ve belediye üst yönetimi ile mahalle muhtarları yerinde takip etti.

"Taşkın riskini ve koku sorununu bertaraf ediyoruz"

İncelemeler sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Besim Dutlulu, 17 ilçenin tamamına hizmet götürme kararlılığında olduklarını vurguladı. Dere temizliklerinin önleyici bir sağlık hizmeti olduğunu belirten Dutlulu, şunları söyledi:

"Dere temizlikleri sadece görsel bir düzenleme değildir; hem taşkın riskini bertaraf eden hem de halkımızın sağlığını koruyan kritik bir hizmettir. İshakçelebi Mahallemizde yıllardır süregelen koku ve sinek problemine bu çalışmayla son veriyoruz. Hemşehrilerimizin hak ettiği sağlıklı çevreyi tesis etmek için canla başla çalışıyoruz. Vatandaşımızın huzuru ve sağlığı her zaman önceliğimizdir."

İki ayda 100 kilometre dere temizlendi

MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Günay, 2025 yılında 400 kilometre dere temizliği yaptıklarını, 2026 yılının ilk iki ayında ise 100 kilometre sınırına yaklaştıklarını ifade etti. İshakçelebi'deki bin 500 metrelik hattın ardından Saruhanlı'nın diğer mahallelerine geçeceklerini belirten Günay, vatandaşlara, "Temizlediğimiz derelere ne yazık ki evsel atık atıldığını görüyoruz. Biz temizliyoruz ancak halkımızdan da bu konuda duyarlılık bekliyoruz" diyerek, çağrıda bulundu.

"Taleplerimiz karşılık buldu"

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren İshakçelebi Mahalle Muhtarı İsmail Kangal ise "Yazın koku, kışın taşkın tehlikesi yaşıyorduk. Başkanımız Besim Dutlulu'nun sahaya gelerek taleplerimizi yerinde incelemesi bizi çok mutlu etti. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Besim Dutlulu, İshakçelebi, Belediye, Manisa, Güncel, Çevre, Son Dakika

