Manisa'da Dolu Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa'da Dolu Yağışı Etkili Oldu

Geniş Video İzle

Manisa'da öğleden sonra meydana gelen dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı sonrası yollar ve araçlar beyaza büründü. Doludan korunmak isteyen vatandaşlar saçak altlarına sığınırken, dolu yağışı bir süre sonra yerini yağmura bıraktı. Alaşehir ilçesinde de dolu yağışı tarım arazilerinde zarara neden oldu.

04.05.2024 20:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da dolu yağışı etkili oldu

MANİSA - Manisa'da öğleden sonra meydana gelen dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Manisa'da aniden bastıran dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Öğleden sonra başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı sonrası yollar ve araçlar beyaza büründü. Doludan korunmak isteyen vatandaşlar saçak altlarına sığınırken, dolu yağışı bir süre sonra yerini yağmura bıraktı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde de dolu yağışı tarım arazilerinde zarara neden oldu. Karadağ Mahallesi'nde kısa süreli yağan dolu yağışı kiraz, elma, vişne gibi meyveler ve sebze bahçelerine zarar verdi. Nohut büyüklüğünde yağan dolu, Karadağ Mahallesi ile birlikte lokal olarak kırsal Horzum Keserler ve Horzum Embelli Mahalleri'nde de etkili olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Manisa, Tarım, Doğal Afet, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Dolu Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:21 İsrail ve Hamas Kahire’de ateşkes görüşmelerine başladı İsrail ve Hamas Kahire'de ateşkes görüşmelerine başladı
19:25 Baykar, çalışanlarına 18 maaş kar payı dağıttı Baykar, çalışanlarına 18 maaş kar payı dağıttı
18:59 İstanbul’daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 52 şüpheliye tutuklama talebi İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 52 şüpheliye tutuklama talebi
18:31 Diyanet İşleri Başkanlığı, yemek ihalesi iddialarını yalanladı Diyanet İşleri Başkanlığı, yemek ihalesi iddialarını yalanladı
17:57 Şırnak’ta cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar akıntıya kapıldı Şırnak'ta cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar akıntıya kapıldı
20:59 Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor’a 3-1 mağlup oldu Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu
19:25 Arda Güler şov yaptı, Santiago Bernabeu ayağa kalktı Arda Güler şov yaptı, Santiago Bernabeu ayağa kalktı
19:07 Böyle kutlama görülmedi Son düdük çaldı, taraftarlar sahaya indi Böyle kutlama görülmedi! Son düdük çaldı, taraftarlar sahaya indi
18:48 Antalya’daki teleferik faciasında ihmaller zinciri bilirkişi raporunda Antalya'daki teleferik faciasında ihmaller zinciri bilirkişi raporunda
18:45 Bizim çocuk ikon oldu Dortmundlu Moukoko’dan ’Arda Güler’ sevinci Bizim çocuk ikon oldu! Dortmundlu Moukoko'dan 'Arda Güler' sevinci
18:00 Nicolo Zaniolo, Galatasaray’a geri dönüyor Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a geri dönüyor
17:02 Karadeniz’de şüpheli cisim alarmı Karadeniz'de şüpheli cisim alarmı
17:01 Acun’un takımına şok Premier Lig hayalleri suya düştü Acun'un takımına şok! Premier Lig hayalleri suya düştü
16:46 Balıkesir’de bir genç babasını öldürdü Balıkesir'de bir genç babasını öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 21:27:33. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da Dolu Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement