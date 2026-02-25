Manisa’da Egzoz Denetimi: 2 Milyon Lira Ceza

MANİSA İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince abart egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 2 milyon 133 bin 404 lira idari para cezası uygulanırken, 66 araç trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimlerince 18-23 Şubat 2026 tarihleri arasında abart egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. 40 ekip ve 64 personelin katıldığı uygulamada, toplam 2 bin 197 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde kusurlu bulunan 413 araç ve sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında işlem yapıldı. Bu kapsamda, abart egzoz kullanımı nedeniyle 8, yüksek ses çıkaran araçlar nedeniyle 26 ve diğer maddelerden 379 olmak üzere toplam 413 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Gerçekleştirilen denetimler sonucunda toplam 2 milyon 133 bin 404 lira idari para cezası kesilirken, 66 araç ise trafikten men edildi.