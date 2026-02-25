Manisa’da Egzoz Denetimi: 2 Milyon Lira Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa’da Egzoz Denetimi: 2 Milyon Lira Ceza

25.02.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da abart egzoz denetimlerinde 2,1 milyon lira ceza kesildi, 66 araç trafikten men edildi.

MANİSA İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince abart egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 2 milyon 133 bin 404 lira idari para cezası uygulanırken, 66 araç trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimlerince 18-23 Şubat 2026 tarihleri arasında abart egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. 40 ekip ve 64 personelin katıldığı uygulamada, toplam 2 bin 197 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde kusurlu bulunan 413 araç ve sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında işlem yapıldı. Bu kapsamda, abart egzoz kullanımı nedeniyle 8, yüksek ses çıkaran araçlar nedeniyle 26 ve diğer maddelerden 379 olmak üzere toplam 413 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Gerçekleştirilen denetimler sonucunda toplam 2 milyon 133 bin 404 lira idari para cezası kesilirken, 66 araç ise trafikten men edildi.

Kaynak: DHA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa’da Egzoz Denetimi: 2 Milyon Lira Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Türkiye’den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor Türkiye'den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
Jeffrey Epstein’in ABD’de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı Jeffrey Epstein'in ABD'de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı
Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber
Milyonların kullandığı 13 bankaya soruşturma Milyonların kullandığı 13 bankaya soruşturma

13:56
İstanbul’dan Ankara’ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti
İstanbul'dan Ankara'ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti
13:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin “İmralı’ya statü“ çağrısına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin "İmralı'ya statü" çağrısına yanıt
13:51
Doğru olabilir mi Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı
Doğru olabilir mi? Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı
13:45
Bakan Gürlek duyurdu Bu görüntü tarih oluyor
Bakan Gürlek duyurdu! Bu görüntü tarih oluyor
13:17
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB’e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB'e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 14:34:30. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa’da Egzoz Denetimi: 2 Milyon Lira Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.