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Akhisar'da evlerden hırsızlık yapan 5 şüpheli cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Akhisar'da evlerden hırsızlık yapan 5 şüpheli cezaevine gönderildi

Akhisar\'da evlerden hırsızlık yapan 5 şüpheli cezaevine gönderildi

Akhisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reşatbey ve Efendi mahallelerindeki farklı adreslerden çeşitli eşyaları çaldıkları belirlenen 5 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

01.02.2024 08:49
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli cezaevine gönderildi.

Akhisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reşatbey ve Efendi mahallelerindeki farklı adreslerden çeşitli eşyaları çaldıkları belirlenen 5 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Akhisar'da evlerden hırsızlık yapan 5 şüpheli cezaevine gönderildi - Son Dakika
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