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Manisa'da Evden Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da Evden Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Caferbey Mahallesi'nde ikamet eden G.D.(30) evindeki bazı eşyaların çalındığı ihbarıyla jandarmaya başvurdu. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan jandarma, hırsızlık şüphelisinin H.K. (33) olduğunu belirledi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çalıntı eşyalar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Manisa\'da Evden Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı
31.12.2023 - 12:04,
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Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Caferbey Mahallesi'nde ikamet eden G.D.(30) evindeki bazı eşyaların çalındığı ihbarıyla jandarmaya başvurdu.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan jandarma, hırsızlık şüphelisinin H.K. (33) olduğunu belirledi.

Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çalıntı eşyalar ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Manisa'da Evden Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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