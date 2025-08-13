Manisa'da Fabrikada Kimyasal Gaz Korkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Manisa'da Fabrikada Kimyasal Gaz Korkusu

13.08.2025 19:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havlupan fabrikasında kimyasal maddeden etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı, bölüm boşaltıldı.

MANİSA'da havlupan üretimi yapılan bir fabrikada üretim sırasında kullanılan kimyasal maddeden etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı. Fabrikaya gelen AFAD ekiplerinin yaptığı gaz ölçümü sonrasında güvenlik gerekçesiyle ilgili bölüm boşaltıldı.

Olay, saat 15.20 sıralarında Yunusemre ilçesindeki Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir havlupan fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, üretim hattında kullanılan kimyasal maddeden etkilenen 3 işçi baygınlık geçirdi. Durumu fark eden diğer çalışanlar, arkadaşlarını dışarı çıkardı. Kendileri de fabrikanın bahçesine çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri fabrika bahçesinde yapılan 3 işçi, ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

GAZ ÖLÇÜMÜ SONRÜSONDÜ İLGİLİ BÖLÜM BOŞALTILDI

Bu arada AFAD ekipleri de fabrikaya gelerek gaz ölçümü gerçekleştirdi. Ölçüm sonrası fabrikanın ilgili bölümleri güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber - Kamera: Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, -

Kaynak: DHA

İş Kazası, 3-sayfa, Manisa, Sağlık, Güncel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Fabrikada Kimyasal Gaz Korkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesi Acıbadem’e satıldı Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesi Acıbadem'e satıldı
İstanbul’da fırtına uyarısı, 3 ilçede denize girmek yasaklandı İstanbul’da fırtına uyarısı, 3 ilçede denize girmek yasaklandı
Feyenoord’u eleyen Fenerbahçe’nin kazandığı para belli oldu Feyenoord'u eleyen Fenerbahçe'nin kazandığı para belli oldu
Mourinho’dan maç biter bitmez flaş açıklama Mourinho'dan maç biter bitmez flaş açıklama
Fenerbahçe’den 27 yıl sonra ilk Fenerbahçe'den 27 yıl sonra ilk
Balıkesir’de 4 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Oosterwolde maç biter bitmez telefona sarıldı Feyenoord’a olay gönderme Oosterwolde maç biter bitmez telefona sarıldı! Feyenoord'a olay gönderme
Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler
İrem Derici, katıldığı düğünde sevgilisi Melih Kunukçu’dan evlilik teklifi aldı İrem Derici, katıldığı düğünde sevgilisi Melih Kunukçu'dan evlilik teklifi aldı
Beyaz Saray’dan Trump’la görüşecek Putin’e gözdağı: Başkan gerekirse toplantıyı terk etmeye hazır Beyaz Saray'dan Trump'la görüşecek Putin'e gözdağı: Başkan gerekirse toplantıyı terk etmeye hazır

18:59
Özgür Özel’in Erdoğan’la ilgili sözlerine AK Parti’den sert tepki
Özgür Özel'in Erdoğan'la ilgili sözlerine AK Parti'den sert tepki
17:59
Osmaniye’de 4.1 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem
17:28
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
17:25
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal Ekipler hemen el koydu
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal! Ekipler hemen el koydu
15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
23:56
Yunanistan yangınlarla boğuşuyor Alevler ülkenin üçüncü büyük kentine ulaştı
Yunanistan yangınlarla boğuşuyor! Alevler ülkenin üçüncü büyük kentine ulaştı
23:55
90’da 3-1 önde olan Acun Ilıcalı’nın Hull City’sine büyük şok
90'da 3-1 önde olan Acun Ilıcalı'nın Hull City'sine büyük şok
23:39
Karısını tabancayla vuran adam, intihar girişiminde bulundu
Karısını tabancayla vuran adam, intihar girişiminde bulundu
23:32
Armand Duplantis, sırıkla atlamada 13. kez dünya rekoru kırdı
Armand Duplantis, sırıkla atlamada 13. kez dünya rekoru kırdı
23:27
Kadıköy’de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği çalacak
Kadıköy'de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği çalacak
23:19
Galatasaraylılara müjde Donnarumma, Paris Saint-Germain’e veda etti
Galatasaraylılara müjde! Donnarumma, Paris Saint-Germain'e veda etti
23:16
Robin Van Persie’den Fenerbahçe taraftarına mesaj
Robin Van Persie'den Fenerbahçe taraftarına mesaj
23:11
Arda Güler performansıyla ağızları açık bıraktı
Arda Güler performansıyla ağızları açık bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 19:10:54. #7.12#
SON DAKİKA: Manisa'da Fabrikada Kimyasal Gaz Korkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.