Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Ferdi Zeyrek Anısına 17 İlçede Lokma Hayrı

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, merhum Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatının birinci yılı dolayısıyla Manisa'nın 17 ilçesinde eş zamanlı lokma hayrı düzenledi.

Manisa genelinde gerçekleştirilen hayır programlarında vatandaşlara lokma ikram edilirken, merhum Başkan Ferdi Zeyrek dualarla anıldı. Düzenlenen etkinliklere ilçe belediye başkanları, belediye yöneticileri, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Lokma hayrında vatandaşlar, görev süresi boyunca kente kazandırdığı hizmetler ve halkla kurduğu güçlü bağlarla gönüllerde yer edinen Ferdi Zeyrek'i rahmet ve özlemle andı. Programlarda Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Merhum Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'i vefatının birinci yılında rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz. Kentimize ve hemşehrilerimize adanmış bir ömrün hatırasını yaşatmak amacıyla 17 ilçemizde lokma hayrı düzenledik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatırasını saygıyla yad ediyoruz" dedi.