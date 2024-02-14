Manisa'da FETÖ Hükümlüsü Yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

Manisa\'da FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan firari FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi. 38 yaşındaki E.Ç, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının ardından işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

14.02.2024 08:51  Güncelleme: 08:54
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde gözaltına alınan firari FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü E.Ç (38), işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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