Manisa'da Geleneksel Yörük Kültür Şöleni Düzenlendi

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Akhisar Yörükler ve Türkmenler Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel 2. Kültür Şöleni'ne katıldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte ata binen ve Zeybek oynayan Zeyrek, Yörük kültürünün yaşatılmasının önemini vurguladı.

Akhisar Yörükler ve Türkmenler Derneği, Geleneksel 2. Kültür Şöleni'ni Seğirli Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Hava Meydan ve Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Borazan, Akhisar Yörükler ve Türkmenler Derneği Başkanı Ahmet İkiz, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda Manisalı katıldı.

Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu, şenliği gelecek yıl daha geniş bir şekilde gerçekleştireceklerini söyledi. Çağlak Festivali'ne de hazırlandıklarını sözlerine ekleyen Dutlulu, festival alanında da Yörük çadırı yapılmak üzere yer tahsisinde bulunduklarını açıkladı.

Zeyrek de Anadolu'nun en köklü kültürel miraslarından Yörük ve Türkmen kültürünün yaşatılmasının ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkati çekti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Gidip Toros Dağları'na bakınız. Eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez" sözlerini hatırlatan Zeyrek, "İşte Yörükler ve Türkmenler bu güzel vatana böyle şeyler bırakmış, canını hiçe saymış ve bu güzel ülkemiz için her zaman kendini feda etmiş kişilerdir. Ben de onlarla birlikte hem bu şenlikte hem de Manisamdaki 17 ilçede, Yörük kardeşlerimle birlikte olmaya bundan sonraki süreçte de devam edeceğim" dedi.

Manisa'daki her bireyin kendileri için aile ferdi olduğunu vurgulayan Zeyrek, "1,5 milyon kişilik büyük bir aileyiz. Devletimizin bizlere emanet ettiği bütçeyi Manisamızın ihtiyaçları için harcamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Zeyrek, Akhisar Yörükler ve Türkmenler Derneği Başkanı Ahmet İkiz'in, "Kurulacak olan oba çadırı için yer tahsisini Akhisar Belediye Başkanımız Besim Dutlulu yaptı. İnşası da inşallah Ferdi Başkanımıza nasip olur" sözlerine de, "Oba çadırımız Akhisarımıza, Yörükler ve Türkmenler Derneğimize hayırlı olsun" karşılığını verdi.