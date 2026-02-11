Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin "Gençlik Senfoni Orkestrası" İlk Konserini Gerçekleştirdi

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin kültür ve sanat vizyonuna katkı sağlamak amacıyla kurulan Gençlik Senfoni Orkestrası, ilk konserini gerçekleştirdi. Genç müzisyenlerin klasik müziğin seçkin eserlerini seslendirdiği konser, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü ve beğeni topladı.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası (MAGSO), Şef İhsan Canbazoğlu yönetiminde ilk kez sahne aldı. Gala niteliğindeki programa, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu , CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, belediye bürokratları ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Dutlulu: "Orkestra şehrin vizyonuna değer katacak"



Konser sonrası konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, merhum Ferdi Zeyrek 'in en büyük hayallerinden birini hayata geçirmiş olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:



"Gençlik Senfoni Orkestrası, merhum Ferdi Başkanımızın 'Bu şehir bunu hak ediyor' diyerek kurduğu en büyük hayallerden biriydi. Bir belediye başkanının şehrin vizyonuna katabileceği en estetik değerlerden birini bugün burada görüyoruz. Kaybımızın üzerinden bir yıl geçti. Onun bu vizyonu olmasaydı pırıl pırıl gençlerimizden oluşan bu orkestra bugün burada olamazdı. Ferdi Başkanımızın bir vasiyeti de bu şehre bin kişilik dev bir kültür merkezi kazandırmaktı. Bu yöndeki çalışmalarımız hızla sürüyor ve tamamladığımızda merkezin adı Ferdi Zeyrek Kültür Merkezi olacak."

Canbazoğlu: "Bir Buçuk Aylık Emeğin Gururu"



Orkestra şefi İhsan Canbazoğlu da orkestranın kuruluş sürecine değinerek, "Kısa sürede büyük bir özveriyle çalıştık. Yaklaşık bir buçuk ay önce temellerini attığımız bu orkestra, bizlere rahmetli Ferdi Başkanımızın bir mirasıdır. Bu hayalin gerçeğe dönüşmesinde desteklerini esirgemeyen ve her an yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.



Salonun tamamen dolduğu konserde dinleyiciler, program sonunda genç sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı.

Program, orkestra şefi Canbazoğlu'na çiçek takdimi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.