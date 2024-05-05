Manisa\'da gerçekleştirilen \'Huzur 45\' adlı asayiş uygulamasında 5 kişi yakalandı

Manisa'da gerçekleştirilen "Huzur 45" adlı asayiş uygulamasında, aranan 5 kişi yakalandı.
Kent merkezinde 396 polisin katılımıyla park ve bahçeler ile 181 umuma açık iş yeri denetlendi.
Denetimlerde 4 bin 167 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.
Denetlenen 1215 araçtan 112'sinin sürücüsüne toplam 339 bin lira para cezası uygulandı.
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