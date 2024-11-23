Manisa'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı Üzerine Ekipler Teyakkuzda - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı Üzerine Ekipler Teyakkuzda

Manisa\'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı Üzerine Ekipler Teyakkuzda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış uyarısının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri sahada yoğun mesai harcıyor. Fırtına nedeniyle oluşan olumsuzluklara hızlı müdahale ediliyor.

23.11.2024 16:53  Güncelleme: 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti. Öğle saatlerinden itibaren il genelinde etkili olan fırtına ve sağanak yağışta görevinin başında olan ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmasına izin vermedi. Ekipler, 24 saat esası ile sahadaki çalışmalarına devam edecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Manisa merkez ve ilçeleri için verilen gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından sahaya indi. Ekipler, bugün öğle saatlerinde başlayan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle yurttaşların mağduriyet yaşamamaları için yoğun mesai harcadı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, merkez ve Turgutlu ilçesinde iş yeri bacası devrilmesi, çatı uçması, duvar çökmesi gibi yaşanan olumsuzluklara hızlı bir şekilde müdahale etti. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, merkez ve ilçelerde devrilen ağaçları kaldırırken, dalları kırılan ağaçlara da budama işlemi yaparak güvenli hale getirdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri ise merkez ve ilçelerde şiddetli yağış sırasında ve sonrasında bazı bölgelerde yaşanan su baskınlarına müdahalede bulundu. Yağışla yağmur suyu ızgaralarına dolan ağaç yaprakları ve malzemeleri temizlendi. MASKİ  ekipleri kanalizasyon hatlarının temizliğini de yaparak su akışını sağlıklı hale getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, merkez ve ilçelerde 24 saat esası ile sahadaki çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: ANKA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Yerel Haberler, Hava Durumu, Fırtına, Fırtına, Güncel, Manisa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı Üzerine Ekipler Teyakkuzda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:10 DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları’ndan skandal “İsrail“ benzetmesi DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan skandal "İsrail" benzetmesi
17:06 Rusya yeni füzesine çok güveniyor: Dünyada kimsede yok, Avrupa’da her yeri vurabiliriz Rusya yeni füzesine çok güveniyor: Dünyada kimsede yok, Avrupa'da her yeri vurabiliriz
15:55 Fırat Sarı’dan çelişkili ifadeler Bebek ölümlerini sordular konuyu değiştirdi Fırat Sarı'dan çelişkili ifadeler! Bebek ölümlerini sordular konuyu değiştirdi
15:47 Alanya’da bir zincir market şubesi mühürlendi Alanya'da bir zincir market şubesi mühürlendi
14:32 Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil
00:37 Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara’ya çağırdı Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı
23:17 DEM’li eş başkandan Tunceli’de ayaklanma çağrısı: 1938’deki gibi işgal ettiler DEM'li eş başkandan Tunceli'de ayaklanma çağrısı: 1938'deki gibi işgal ettiler
23:16 Kayyum kararının ardından Tunceli ve Elazığ için ’Yasak’ kararı Kayyum kararının ardından Tunceli ve Elazığ için 'Yasak' kararı
23:00 Ordu’da Bıçaklı Kavga: 16 Yaşında Öğrenci Hayatını Kaybetti Ordu'da Bıçaklı Kavga: 16 Yaşında Öğrenci Hayatını Kaybetti
21:45 THY, İstanbul Havalimanı’ndan 38 seferini iptal etti THY, İstanbul Havalimanı'ndan 38 seferini iptal etti
21:41 Tunceli ve Ovacık Belediyelerine Kayyum Atandı Tunceli ve Ovacık Belediyelerine Kayyum Atandı
21:31 Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama
21:27 Bakan Memişoğlu’nun Yenidoğan Olayı Hakkındaki Açıklamaları Bakan Memişoğlu'nun Yenidoğan Olayı Hakkındaki Açıklamaları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 17:47:49. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı Üzerine Ekipler Teyakkuzda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.