Manisa\'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı Üzerine Ekipler Teyakkuzda

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(MANİSA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti. Öğle saatlerinden itibaren il genelinde etkili olan fırtına ve sağanak yağışta görevinin başında olan ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmasına izin vermedi. Ekipler, 24 saat esası ile sahadaki çalışmalarına devam edecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Manisa merkez ve ilçeleri için verilen gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından sahaya indi. Ekipler, bugün öğle saatlerinde başlayan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle yurttaşların mağduriyet yaşamamaları için yoğun mesai harcadı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, merkez ve Turgutlu ilçesinde iş yeri bacası devrilmesi, çatı uçması, duvar çökmesi gibi yaşanan olumsuzluklara hızlı bir şekilde müdahale etti. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, merkez ve ilçelerde devrilen ağaçları kaldırırken, dalları kırılan ağaçlara da budama işlemi yaparak güvenli hale getirdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri ise merkez ve ilçelerde şiddetli yağış sırasında ve sonrasında bazı bölgelerde yaşanan su baskınlarına müdahalede bulundu. Yağışla yağmur suyu ızgaralarına dolan ağaç yaprakları ve malzemeleri temizlendi. MASKİ ekipleri kanalizasyon hatlarının temizliğini de yaparak su akışını sağlıklı hale getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, merkez ve ilçelerde 24 saat esası ile sahadaki çalışmalarına devam edecek.