Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, Demircili Vatandaşlar ile İftar Sofrasında Buluştu

04.03.2026 12:22  Güncelleme: 13:29
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Demirci ilçesindeki iftar programında vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan ayının dayanışma ruhunu vurguladı. Programda çeşitli gösteriler yer alırken, katılımcılar memnuniyetlerini dile getirdi.

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Demirci ilçesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlar ile bir araya geldi. Programda birlik ve beraberlik mesajları veren Dutlulu, "Manisa'nın her ilçesinde vatandaşlarımızla bir araya gelmeye, aynı sofrayı paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci'de kurduğu iftar sofrasında yüzlerce vatandaşı bir araya getirdi. İftar programına, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Ata Temiz, CHP Demirci İlçe Başkanı Abdullah Demirkol, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Dutlulu, masaları gezerek talepleri dinledi, çocuklarla sohbet etti. İftarın ardından semazen, Hacivat-Karagöz, sihirbaz ve jonglör gösterileri düzenlendi. Programda, atık malzemelerden enstrüman üreten Sefer Şen'e keman hediye edildi.

"Ramazan, aynı sofrada gönüllerimizi de buluşturuyor"

Ramazan ayının dayanışmayı güçlendiren manevi iklimine vurgu yapan Dutlulu, Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ilçelerde vatandaşlarla buluşmaya devam edeceğini belirtti. Birlik ve beraberlik mesajları veren Dutlulu, "Ramazan ayı; paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı mübarek bir ay. Demirci'de kurduğumuz bu sofrada sadece ekmeğimizi değil, gönüllerimizi de paylaşıyoruz. Manisa'nın her ilçesinde vatandaşlarımızla bir araya gelmeye, aynı sofrayı paylaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İftar sofrasında buluşan vatandaşlar ise memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Muammer Güder: "Halkın birbiriyle kaynaşması çok değerli. Büyükşehir Belediyesi'nin Demirci'ye çok önemli yatırımları var. Kent Lokantası'nın açılması özellikle ihtiyaç sahipleri için büyük bir hizmet oldu."

-Tahsin Öner: "Sosyal açıdan çok güzel bir etkinlik. İnsanların birbirini tanımasına ve kaynaşmasına vesile oluyor."

-Fatma Toprak: "Bu sofralar bizleri birleştiriyor. Geçen yıl Ferdi Zeyrek Başkanımızla gurur duymuştuk, bu yıl da Besim Başkanımızla gurur duyuyoruz."

-Selda Dönmezer: "Geçen yıl da katılmış ve çok memnun kalmıştık. Bu sofralar toplumsal kenetlenmeyi sağlıyor."

-Cemile Çoban: "Etkinlikler harika, özellikle çocuklarımız çok mutlu oldular. Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA

