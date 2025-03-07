Manisa'da İftar Sofrası Birlik ve Dayanışma Ruhu ile Kuruldu - Son Dakika
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Manisa'da İftar Sofrası Birlik ve Dayanışma Ruhu ile Kuruldu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Alaybey Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Zeyrek, Ramazan'ın birlik ve dayanışma ruhunu vurgulayarak, iftar sofralarının kardeşlik sofrası olduğunu ifade etti.

07.03.2025 13:45  Güncelleme: 15:07
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, iftarını Alaybey Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen programda vatandaşlarla yaptı. Zeyrek, "Bu sofralar sadece bir yemek değil, gönüllerin buluştuğu birer kardeşlik sofrası. Birlikte nice ramazanlara" dedi.

Zeyrek'in eşi ve kızı ile birlikte katıldığı Alabey'deki iftar programında, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcıları Onur Ceylan, Erdem Yıldırım, Özge İldem, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç, Oğuz Murat Pınar, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve mahalleliler yer aldı.

"Manisa büyük bir aile"

Zeyrek, davette ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu vurgulayarak, "Manisa, büyük bir aile. Ramazan ayının ruhunu hep birlikte iftar sofralarımızda yaşamak, dayanışmayı ve sevgiyi paylaşmak bizim için çok kıymetli. Bu sofralar sadece bir yemek değil, gönüllerin buluştuğu birer kardeşlik sofrası. Birlikte nice ramazanlara" diye konuştu.

Zeyrek ve Gülşah Durbay, iftarın ardından beraberindekilerle Sancaklı Yörükler Derneği'ne giderek, vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa'da İftar Sofrası Birlik ve Dayanışma Ruhu ile Kuruldu - Son Dakika

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