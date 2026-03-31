Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde En Düşük Kadrolu İşçi Maaşı 80 Bin Lira Oldu

31.03.2026 17:59  Güncelleme: 18:47
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Hizmet-İş Sendikası ile yaptığı toplu iş sözleşmesiyle en düşük kadrolu işçi maaşını 80 bin lira olarak belirledi. Sözleşmede sosyal haklar iyileştirilirken, yeni yardımlar da tanımlandı.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle en düşük kadrolu işçi maaşı 80 bin lira oldu. Mevcut sosyal hakların iyileştirildiği sözleşmeyle "doğum yardımı" ve "icap nöbeti" gibi haklar da ilk kez tanımlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "İşçi kardeşlerimizin yaşam standartlarını artırmak için elimizden gelen en iyi şartlarda mutabakata vardık" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında kadrolu işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Kadrolu işçilerin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi ve yeni kazanımları içeren sözleşmeyi, Dutlulu ile Hizmet-İş 2 Nolu Şube Başkanı Tekin Turgut imza altına aldı.

İmza töreninde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Ata Temiz ile MASKİ İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Hayri Okkalı da yer aldı.

Sosyal haklar arttı, yeni kazanımlar geldi

Sözleşme kapsamında çalışanların refah seviyesini korumak amacıyla daha önce 190 lira olan yemek yardımı 315 liraya çıkarıldı. Yılda bir kez ödenen sosyal yardımlar güncellenerek her ay 3 bin 273 lira olarak ödenmesine karar verildi. Bayram yardımlarında da ciddi artışlar yapıldı; Ramazan Bayramı yardımı 500 liradan 2 bin 600 liraya, Kurban Bayramı yardımı ise 3 bin liraya yükseltildi. Ayrıca personelin görev niteliğine göre ödenen risk ve sorumluluk primlerinde de artışa gidildi.

"En iyi şartlarda mutabakata vardık"

Ekonomik anlamda zor bir dönemden geçildiğini belirten Dutlulu, yerel yöneticilerin çalışanlara destek olmasının önemine değindi. İlçe belediye başkanlığı döneminden bu yana işçilerle dostça bir çalışma ortamı yaratmaya çalıştığını belirten Dutlulu, "Manisa Büyükşehir'de de Ferdi Başkanımız döneminden itibaren güzel işler yapılmaya başlandı. İşçilerin hakları çoğaltıldı. Gönül daha fazlasını vermek isterdi ancak ülkenin ekonomik şartları ve belediyenin sürdürülebilirliği çerçevesinde işçi kardeşlerimizin yaşam standartlarını artırmak için elimizden gelen en iyi şartlarda mutabakata vardık" diye konuştu.

Dutlulu, belediyeyi çalışanlarla birlikte yönettiklerinin altını çizerek, "İşçi arkadaşlarımızı sadece personel değil, şehrimize hizmet ettiğimiz yol arkadaşlarımız olarak görüyoruz. Bu uyumlu süreç için sendikamıza ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı olsun" dedi.

Sendikadan teşekkür

Hizmet-İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Tekin Turgut ise "Besim Başkanımıza, işçinin yanında durduğu ve bütçe imkanlarını sonuna kadar zorlayarak emeğin hakkını koruduğu için tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

