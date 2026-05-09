Manisa'da İşçi Servisi Devrildi: 12 Yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün tarlaya devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
Aslan Davut (75) idaresindeki 45 ATC 711 plakalı işçi servisi, Çobanisa Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile serviste bulunan 11 işçi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
