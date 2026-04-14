Manisa'da İstihdamı Güçlendirecek Yeni Portal Hizmete Girdi

14.04.2026 15:47  Güncelleme: 17:11
(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, iş arayan vatandaşlar ile işverenleri tek bir noktada buluşturmak amacıyla Manisa İstihdam Ofisi Kariyer Portalı'nı hayata geçirdi. Platform ile taraflar, dijital ortamda hızlı ve kolay bir şekilde bir araya gelebilecek.

Büyükşehir Belediyesi, Manisa İstihdam Ofisi Kariyer Portalı'nı hayata geçirdi. Vatandaşlar, portal üzerinden haftanın her günü ve saati özgeçmiş oluşturarak kendilerine uygun iş ilanlarına başvuruda bulunabilecek. Platformdaki ilanlar yalnızca özel sektörü kapsıyor. İşverenler ise platformu tamamen ücretsiz kullanarak ilan yayımlayabilecek, adaylarla doğrudan iletişime geçerek istihdam süreçlerini yönetebilecek. Sistem, yalnızca ilan yayımıyla sınırlı kalmıyor. İşverenler, talep etmeleri halinde Büyükşehir Belediyesi bünyesinde toplu iş görüşmeleri düzenleyerek kısa sürede çok sayıda adaya ulaşma imkanı bulacak. Ayrıca nitelikli iş gücünü artırmak adına çeşitli kurumlarla iş birliği yapılarak mesleki eğitim kursları düzenlenecek; bu kursları tamamlayanların ilgili sektörlerde işe yerleştirilmesi desteklenecek.

"Manisa'da istihdamı güçlendirmek öncelikli amacımız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Manisa İstihdam Ofisi ile iş arayan hemşehrilerimiz ve özel sektör arasında güçlü bir köprü kuruyoruz. Amacımız, şehrimizdeki istihdamı güçlendirmek ve iş bulma süreçlerini dijitalleştirerek kolaylaştırmaktır" dedi. Başkan Dutlulu, nitelikli iş gücünün artırılmasına yönelik çalışmaların da portal ile birlikte yürütüleceğini vurguladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının zemin katında fiziksel olarak hizmet veren istihdam ofisine, 'www.manisaistihdamofisi.com.tr' adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Teknoloji, Belediye, Ekonomi, Manisa, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
Advertisement
