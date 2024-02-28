Manisa'da kaçak içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Manisa'da kaçak içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Manisa\'da kaçak içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda, ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir ev ve iş yerine baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda, ruhsatsız 2 tabanca ile 187 fişek, 3 av tüfeği, 1215 litre kaçak içki ve 180 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

28.02.2024 16:47
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kaçak içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir ev ve iş yerine baskın düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca ile 187 fişek, 3 av tüfeği, 1215 litre kaçak içki ve 180 litre etil alkol ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.???????

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Manisa'da kaçak içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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