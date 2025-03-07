Manisa'da Kadınlar Günü Paneli ve Yürüyüşü

(MANİSA) - Manisa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenecek panelde, kadınların sanat, siyaset, iş dünyası ve yaşamın her alanında verdikleri mücadele konuşulacak. Etkinliğin ardından Manisalı kadınlar, hak ve eşitlik taleplerini dile getirmek için gece yürüyüşünde bir araya gelecek.

Kadınların toplumsal hayattaki mücadelesi, 8 Mart'ta Manisa'da düzenlenecek özel bir panelle gündeme taşınıyor. Panel, 8 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da Kültür Merkezi Lale Salonu'nda gerçekleşecek. "Sanatta, Siyasette, İşte, Hayatta Kadınların Yolculuğu" başlıklı etkinlik, alanında etkili kadınları bir araya getirerek kadın hareketinin farklı yönlerini ele alacak. Kadınların sanat, siyaset, medya ve iş dünyasında karşılaştıkları engellerin yanı sıra, mücadeleleri ve başarı hikayeleri bu panelde tartışılacak.

Panelin konuşmacıları arasında CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Gazeteci Ayşen Şahin ve Gazeteci Seda Selek yer alıyor. Panele CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılım sağlayacak.

Kadınlar, Manisa sokaklarında taleplerini dile getirmek için "Kadınlar yürüyor, gece aydınlanıyor" sloganıyla saat 22.00'de gece yürüyüşü düzenleyecek.