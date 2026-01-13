Manisalı Kadınlar, Kültür Turlarıyla Bölgenin Tarihi ve Doğal Güzelliklerini Tanıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Manisalı Kadınlar, Kültür Turlarıyla Bölgenin Tarihi ve Doğal Güzelliklerini Tanıdı

13.01.2026 16:28  Güncelleme: 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kültür turları 2025 yılında yoğun ilgi gördü. 9 bin 767 kadının katıldığı programlar, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıma fırsatı sundu.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kültür turları, 2025 yılında da yoğun ilgi gördü. Programa kent merkezi ve kırsal mahallelerden katılan 9 bin 767 kadın, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıma fırsatı buldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında kadınlara yönelik gezi programlarını 2025 yılı boyunca sürdürdü. Şehrin her noktasından katılım sağlayan kadınlar, kentin tarihi değerlerinden İzmir'in doğal yaşam alanlarına kadar geniş bir rotada yolculuk yapma imkanı buldu.

Yıl boyu devam eden turlar kapsamında en yoğun katılım, 4 bin 397 kişiyle Sasalı Doğal Yaşam Parkı ve Körfez gezisine gerçekleşti. "Adım Adım Manisa" programına 3 bin 284 kişi katılırken; "Adım Adım" temasıyla düzenlenen Salihli, Akhisar, Soma, Alaşehir ve Kula rotaları da binden fazla kadını kültür miraslarıyla buluşturdu.

"Kadınların sosyal hayatta aktif olması önceliğimiz"

Programların toplumsal katılım açısından önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sosyal belediyecilik vurgusu yaptı. Tüm vatandaşların kültürel güzelliklere erişimini artırmayı hedeflediklerini belirten Dutlulu, "Özellikle günlük hayatın yükünü omuzlayan kadınların evlerinden çıkarak sosyalleşmelerini ve kentin değerlerini görmelerini çok önemsiyoruz. Manisa'nın her köşesindeki hemşehrilerimizin sosyal hayatın içinde yer alması için bu projeleri önümüzdeki süreçte de kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Etkinlikler, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisalı Kadınlar, Kültür Turlarıyla Bölgenin Tarihi ve Doğal Güzelliklerini Tanıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana’da kan donduran kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya uçtu Adana'da kan donduran kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya uçtu
Yıllar sonra Samandıra’dalar Fenerbahçe’ye sürpriz ziyaret Yıllar sonra Samandıra'dalar! Fenerbahçe'ye sürpriz ziyaret
Hayatının şokunu yaşadı 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın Hayatının şokunu yaşadı! 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
Anlaşma sağlandı Szymanski Fransa yolcusu Anlaşma sağlandı! Szymanski Fransa yolcusu
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300’den fazla dükkan yandı İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı
Yağmurda sırılsıklam olan seyyar satıcı, annesini suçladı Yağmurda sırılsıklam olan seyyar satıcı, annesini suçladı

16:53
Kabus başladı Arda Güler’e ’’Mourinho’’ sürprizi
Kabus başladı! Arda Güler'e ''Mourinho'' sürprizi
16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
16:36
Karadeniz’de sıcak saatler: Yunanistan’a ait tankerler vuruldu
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
15:50
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
15:09
Görüntü Türkiye’den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
14:46
Kayıp Mihriban’ın cesedi ormanda bulundu Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 17:37:37. #7.11#
SON DAKİKA: Manisalı Kadınlar, Kültür Turlarıyla Bölgenin Tarihi ve Doğal Güzelliklerini Tanıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.