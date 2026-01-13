Manisalı Kadınlar, Kültür Turlarıyla Bölgenin Tarihi ve Doğal Güzelliklerini Tanıdı

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kültür turları, 2025 yılında da yoğun ilgi gördü. Programa kent merkezi ve kırsal mahallelerden katılan 9 bin 767 kadın, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıma fırsatı buldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında kadınlara yönelik gezi programlarını 2025 yılı boyunca sürdürdü. Şehrin her noktasından katılım sağlayan kadınlar, kentin tarihi değerlerinden İzmir'in doğal yaşam alanlarına kadar geniş bir rotada yolculuk yapma imkanı buldu.

Yıl boyu devam eden turlar kapsamında en yoğun katılım, 4 bin 397 kişiyle Sasalı Doğal Yaşam Parkı ve Körfez gezisine gerçekleşti. "Adım Adım Manisa" programına 3 bin 284 kişi katılırken; "Adım Adım" temasıyla düzenlenen Salihli, Akhisar, Soma, Alaşehir ve Kula rotaları da binden fazla kadını kültür miraslarıyla buluşturdu.

"Kadınların sosyal hayatta aktif olması önceliğimiz"

Programların toplumsal katılım açısından önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sosyal belediyecilik vurgusu yaptı. Tüm vatandaşların kültürel güzelliklere erişimini artırmayı hedeflediklerini belirten Dutlulu, "Özellikle günlük hayatın yükünü omuzlayan kadınların evlerinden çıkarak sosyalleşmelerini ve kentin değerlerini görmelerini çok önemsiyoruz. Manisa'nın her köşesindeki hemşehrilerimizin sosyal hayatın içinde yer alması için bu projeleri önümüzdeki süreçte de kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.