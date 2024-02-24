Turgutlu'da kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Turgutlu'da kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Turgutlu\'da kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Ahi Evran Caddesi'nin Fatih Sanayi Sitesi girişinde meydana gelen kazada, Hüseyin Hatun'un kullandığı kamyonet ile Yunus Emre Fidan'ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosikletli kurye Fidan, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

24.02.2024 20:45  Güncelleme: 20:47
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Ahi Evran Caddesi'nin Fatih Sanayi Sitesi girişinde Hüseyin Hatun (50) idaresindeki 45 TM 711 plakalı kamyonetle, Yunus Emre Fidan'ın (20) kullandığı 45 AKM 385 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosikletli kurye Fidan, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Turgutlu'da kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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