Manisa'da Karla Mücadele Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklarını günler öncesinden tamamladıklarını belirterek, "Kar yağışının etkili olduğu ilk andan itibaren müdahaleye başladık. Yolların kapanmaması, ulaşımın aksamaması için çalışmalarımızı 7/24 sürdürüyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin ilk günlerinden itibaren Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerini teyakkuza geçirdi. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklara karşı ekipler zaman kaybetmeden müdahaleye başladı. Özellikle merkezde Spil Dağı ile Demirci, Turgutlu, Gördes, Alaşehir ve Salihli ilçelerinde yol açma çalışmalarına ağırlık verildi.

17 araç, 65 personel sahada

Demirci ilçesi Bardakçı Mahallesi'nde bir greyder, bir servis aracı ile Minnetler, Danişmentler, Büyükkıran mahallelerinde ise bir kar küreme aracı ile mücadele yapılıyor. Spil Dağı'nda bir greyder, bir loader, bir kar küreme ve tuzlama kamyonu, bir solüsyon aracı ve bir kamyonet ile çalışma yapılırken, Turgutlu ilçesinde ise Dağmarmara bölgesindeki çalışmalar bir greyder bir kamyonetle sürdürülüyor. İl genelinde 17 araç ve 65 personel karla mücadelede görev yapıyor.

Karla mücadele çalışmalarını yakından takip eden Başkan Zeyrek, mevsim başında hazırlıklarını tamamladıklarını aktararak, "Manisalı hemşehrilerimin herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz sahada. Kar yağışının etkili olduğu ilk andan itibaren müdahaleye başladık. Yolların kapanmaması ve ulaşımın aksamaması için çalışmalarımızı 7 gün 24 saat esasıyla sürdürüyoruz. Ekiplerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun, ekiplerimiz sahada Manisa'mda kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için canla başla çalışıyoruz" diye konuştu.