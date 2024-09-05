Kedi Yavrularını Öldüren Sanığa 3 Yıl 9 Ay Hapis Cezası - Son Dakika
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Kedi Yavrularını Öldüren Sanığa 3 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

Kedi Yavrularını Öldüren Sanığa 3 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

Manisa'nın Salihli ilçesinde kedi yavrularını fırça sapıyla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanığa 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Sanık, olay anında öfke patlaması yaşadığını belirterek özür diledi.

05.09.2024 20:46
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Manisa'nın Salihli ilçesinde kedi yavrularını fırça sapıyla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanığa 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Sağlık Mahallesi'nde 11 Ağustos'ta 3 kedi yavrusunu öldürdüğü ihbarı ve cep telefonu görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınarak tutuklanan M.Ş (71), Salihli 2. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Sanık, savunmasında olay anında bir öfke patlaması yaşadığını, üzgün olduğunu belirterek, "Herkesten özür diliyorum. Vicdanen de büyük bir pişmanlık içerisindeyim. Benim karakterim bu değil. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Davaya taraf olan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü avukatı Asiye Akbaş Aydın ise sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Savcılık, kamera görüntüleri ve görgü tanığı ifadeleriyle sanığın acımasız ve zalimce muamelede bulunarak birden fazla hayvanı öldürme suçu işlediğinin sabit olduğunu, Hayvanları Koruma Kanununun ilgili hükümlerinden üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Sanığa üst sınırdan 2 yıl 6 ay hapis cezası veren hakim, birden fazla hayvanın öldürüldüğü gerekçesiyle bu cezayı yarı oranında artırarak toplam 3 yıl 9 ay hapis olarak karara bağladı, takdiri indirim uygulamadı.

Duruşma sonrası Salihli Adliyesi önünde açıklama yapan Salihli Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Funda Canseven, "Sanık, yasaya göre alabileceği en ağır cezayı aldı. Özür dilemesine ve pişman olmasına rağmen hiçbir indirim yapılmadı. Hakim ve savcılarımıza da teşekkür ediyoruz. Toplumun yüreğinde infial uyandıran bir olaydı ve sanık örnek olabilecek bir ceza aldı. Tabii prosedür devam ettiği için karar kesinleşene kadar tahliye edildi." dedi.

Sağlık Mahallesi'nde 11 Ağustos'ta M.Ş'nin zemin kattaki dairesinin bahçeye bakan bölümünde bulunan kedi yavrularını fırça sapıyla vurarak öldürdüğünü gören apartman sakinleri, durumu cep telefonu kamerasıyla kayda alıp polise ihbarda bulunmuştu. Gözaltına alınan M.Ş, tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kedi Yavrularını Öldüren Sanığa 3 Yıl 9 Ay Hapis Cezası - Son Dakika

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