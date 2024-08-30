Manisa'da kırsal mahallelere taral doldurma tesisi

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelere kurulan taral doldurma tesisleriyle üreticilerin suya ulaşımını kolaylaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Şehzadeler ilçesinin Sancaklıuzunçınar Mahallesi'ne yerleştirilen 10 ton kapasiteli taral doldurma tesisi de mahalle halkının faydalanması için hizmete girdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kentin 17 ilçesinde yaşayan üreticilere desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Şehzadeler ilçesi Sancaklıuzunçınar Mahallesi'ne de 10 tonluk taral doldurma tesisi kazandırıldı. Taral doldurma tesisi ile üreticiler tarımsal faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları suya kolayca erişebiliyor. Tesis, özellikle ilaçlama çalışmalarında büyük kolaylık sunuyor.

Tesis ücretsiz olarak hizmet veriyor

Üreticiler, ilaçlama yapacakları zaman ve hayvanları için suya ihtiyaçları olduğunda makineleri için gereken suyu, taral doldurma tesisinden ücretsiz olarak doldurabiliyor. Bu bakımdan tesis, ürünlerin sağlıklı gelişimine katkı sağlıyor ve ilaçlama süreçlerini hızlandırarak ürün verimliliğini arttırıyor.

"Önceden 3-5 km su doldurmak için yol gidiyorduk"

Mahalle Muhtarı Servet Coşkuner, tesisle ilgili düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

"Şimdi küresel ısınmadan dolayı sular da bayağı azaldı. Bazı yüzeysel sular kesildi. Böyle faydalı, yararlı hizmeti çevre köylerde de gördük. Her kesim bu hizmetten faydalanıyor. Mesela merada keçi ağılımız var, koyun ağılımız var. Taralla ya da su tankeriyle bu depodan su alınarak hayvanlar sulanıyor. Haftada bir depodan kendi tankerleriyle alıp götürüyorlar. Hayvanını suluyorlar. Sonra orman yangınları var. Bağda bahçede ufak tefek yangın da olabilir. Vatandaşlarımız zaten pürdikkat hareket ediyor. Ancak hatayla da olsa başımıza gelebilir. Burada 10 ton hazırda suyumuz var. Öyle bir durumda da kendi tarallarımızla erkenden müdahalede bulunabiliriz. En azından itfaiye ekipleri gelene kadar zaman kazanmış oluruz. Güzel bir hizmet. Mahallemizde meyvecilik de yapılıyor. Kiraz , üzüm, zeytin, şeftali üretiliyor. Bunlara ilaçlama yapılıyor. Önceden 3-5 km su doldurmak için yol gidiyorduk. Şimdi elimizin altında. Örneğin, şimdi arkadaşımız zeytinlerine ilaç atacak. Dopadan suyunu doldurup gidecek. Ama tabiiki, mahalle olarak bilinçli şekilde kullanıyoruz. Suyumuz var deyip de israf yapmıyoruz. Mahallemize iyi bir hizmet oldu. Emeği geçenlerden Allah razı olsun."

"Bu bizim için büyük bir ihtiyaçtı"

Mahallede çiftçilik yapan Mustafa Atıcı da "Bağım var, kirazım var, zeytinim var. Bunların hepsi için ilaç makinemi rahatlıkla, kolaylıkla doldurabiliyorum. Taral yapılmadan önce aşağıdaki köylerden, petrollerden doldurmaya gidiyorduk. Burada olması bizim için büyük bir avantaj oldu. Bu bizim için büyük bir ihtiyaçtı. Yapanlar sağ olsunlar. Belediye Başkanımızdan, muhtarımızdan, emeği geçen kim varsa hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.

"Tesisten hayvanlarım için su dolduruyorum"

Hayvan Yetiştiricisi Musa Erdemir , taral doldurma tesisinden aldığı suyu hayvanları için kullandığını belirterek, "Hayvancılıkla uğraşıyorum, emekliyim. Tesisten hayvanlarım için su dolduruyorum. Onlara su götürüyorum" dedi.

"Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz"

Sancaklıuzunçınar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yunus Binici ise taral doldurma tesisinden memnuniyetini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Tarımla uğraşıyorum. Kiraz üretimi yapıyorum. Bağımıza bahçemize ilaç atacağımız zaman su arama derdimiz yok. Bu konuda gerçekten köyümüz adına çok güzel bir hizmet oldu. Böyle bir hizmet her zaman saygıya değer. Taraldan çok memnunuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."