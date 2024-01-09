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Manisa'da kule vinci kazası: Operatör hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da kule vinci kazası: Operatör hayatını kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinde bir inşaatta meydana gelen kule vinci kazasında operatör Mert Bayat hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası kaydında, kontrolsüz manevra yapan vinçin geriye doğru devrildiği görülüyor. Kazada ağır yaralanan Bayat, hastanede yaşamını yitirdi.

Manisa\'da kule vinci kazası: Operatör hayatını kaybetti
09.01.2024 - 11:18,
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Manisa'nın Kula ilçesinde operatörün yaşamını yitirdiği kule vinci kazasını güvenlik kamerası kaydetti.

4 Eylül Mahallesi'ndeki bir inşaatta dün vinç operatörü Mert Bayat'ın (20) kullandığı kule vincin devrilmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasının kaza anını kaydettiği belirlendi.

Kayıtlarda bir süre kontrolsüz manevra yaptığı görülen vinç, geriye doğru devriliyor.

Dün meydana gelen kazada ağır yaralanan Bayat, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA
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