Manisa'nın Turizm Potansiyeli Söyleşide Ele Alındı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.04.2026 09:15  Güncelleme: 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen 'Kültür Turizminde Manisa'nın Şaşırttıkları' söyleşisinde Manisa'nın tarihi ve kültürel mirası, turizm potansiyeli ve geliştirme önerileri ele alındı. Katılımcılar arasında Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve sivil toplum temsilcileri yer aldı.

(MANİSA) - 486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen "Kültür Turizminde Manisa'nın Şaşırttıkları" söyleşisi, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Manisa'nın saklı değerleri ve turizmde atılabilecek adımların konuşulduğu söyleşiye, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da katıldı.

Manisa Kurtuluş Müzesi'nde düzenlenen "Kültür Turizminde Manisa'nın Şaşırttıkları" başlıklı söyleşinin moderatörlüğünü gazeteci Deniz Zeyrek; konuşmacılığını ise kültür turizminin deneyimli ismi Faruk Pekin üstlendi.

Söyleşiye Başkan Dutlulu, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, genel sekreter yardımcıları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gerçekleştirdiği gezilerden edindiği deneyimleri dinleyicilerle paylaşan Faruk Pekin, seyahatleri sırasında karşılaştığı zorlukları ve yaşadığı ilginç anıları anlattı. Pekin, Manisa'nın sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın turizm açısından önemli bir potansiyel barındırdığını vurguladı.

Söyleşide ayrıca Manisa'da turizm geliştirilmesine yönelik öneriler de ele alındı. Özellikle Kula-Salihli Jeoparkı gibi doğal ve jeolojik değerlerin uluslararası ölçekte dikkati çektiği ifade edildi. Bunun yanı sıra Sultani üzüm, zeytin ve zeytinyağı üretimi ile mantar toplama gibi gastronomi ve doğa temelli turizm alanlarının geliştirilmesi gerektiği belirtildi. Bu alanlarda düzenlenecek hasat festivalleri ve tematik etkinliklerin, kente yerli ve yabancı turist çekme potansiyeli taşıdığına işaret edildi.

Söyleşi sonunda Dutlulu ile Balaban tarafından Faruk Pekin ve Deniz Zeyrek'e plaket takdim edildi.

Dutlulu, Manisa'daki güzelliklerin tüm Türkiye'ye tanıtılması gerektiğini belirterek, söyleşinin çok verimli geçtiğini ifade etti. Memnuniyetini dile getiren Dutlulu, katılımlarından dolayı herkese teşekkürlerini iletti.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
09:00
Akaryakıta sürpriz indirim! Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
08:55
Bakan Tekin 81 ilden çocuklarla Anıtkabir'de: Düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştiriyoruz
08:39
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor
08:31
Atamızın armağanı 23 Nisan'ın tarihsel yolculuğu! TBMM'nin açılışından dünya çocuklarına
04:49
İran, Hürmüz Boğazı'nda 2 Gemiyi Ele Geçirdi
03:53
İran'ın Hürmüz'deki operasyonu sonrası ABD donanmasında sürpriz ayrılık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 09:29:38. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.