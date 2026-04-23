Manisa'nın Turizm Potansiyeli Söyleşide Ele Alındı

(MANİSA) - 486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen "Kültür Turizminde Manisa'nın Şaşırttıkları" söyleşisi, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Manisa'nın saklı değerleri ve turizmde atılabilecek adımların konuşulduğu söyleşiye, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da katıldı.

Manisa Kurtuluş Müzesi'nde düzenlenen "Kültür Turizminde Manisa'nın Şaşırttıkları" başlıklı söyleşinin moderatörlüğünü gazeteci Deniz Zeyrek; konuşmacılığını ise kültür turizminin deneyimli ismi Faruk Pekin üstlendi.

Söyleşiye Başkan Dutlulu, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, genel sekreter yardımcıları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gerçekleştirdiği gezilerden edindiği deneyimleri dinleyicilerle paylaşan Faruk Pekin, seyahatleri sırasında karşılaştığı zorlukları ve yaşadığı ilginç anıları anlattı. Pekin, Manisa'nın sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın turizm açısından önemli bir potansiyel barındırdığını vurguladı.

Söyleşide ayrıca Manisa'da turizm geliştirilmesine yönelik öneriler de ele alındı. Özellikle Kula-Salihli Jeoparkı gibi doğal ve jeolojik değerlerin uluslararası ölçekte dikkati çektiği ifade edildi. Bunun yanı sıra Sultani üzüm, zeytin ve zeytinyağı üretimi ile mantar toplama gibi gastronomi ve doğa temelli turizm alanlarının geliştirilmesi gerektiği belirtildi. Bu alanlarda düzenlenecek hasat festivalleri ve tematik etkinliklerin, kente yerli ve yabancı turist çekme potansiyeli taşıdığına işaret edildi.

Söyleşi sonunda Dutlulu ile Balaban tarafından Faruk Pekin ve Deniz Zeyrek'e plaket takdim edildi.

Dutlulu, Manisa'daki güzelliklerin tüm Türkiye'ye tanıtılması gerektiğini belirterek, söyleşinin çok verimli geçtiğini ifade etti. Memnuniyetini dile getiren Dutlulu, katılımlarından dolayı herkese teşekkürlerini iletti.