Manisa'da Mimar Sinan'ın Ölümsüz Eserleriyle Anma Söyleşisi Düzenlenecek - Son Dakika
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Manisa'da Mimar Sinan'ın Ölümsüz Eserleriyle Anma Söyleşisi Düzenlenecek

Manisa\'da Mimar Sinan\'ın Ölümsüz Eserleriyle Anma Söyleşisi Düzenlenecek

Manisa'da Mimar Sinan'ın vefatının 436. yılında düzenlenecek olan söyleşide, büyük ustanın hayatı, eserleri ve mimarlık tarihine katkıları konuşulacak.

13.07.2024 09:22  Güncelleme: 09:24
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(MANİSA) - Mimar Sinan, vefatının 436. yılında Manisa'da düzenlenecek "Ölümsüz Eserleriyle 436. Yıl Dönümünde Mimar Sinan" söyleşisi ile anılacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Mimarlar Odası ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi iş birliğiyle, 17 Temmuz Çarşamba günü saat 18.30'da "Ölümsüz Eserleriyle 436. Yıl Dönümünde Mimar Sinan" başlıklı söyleşi düzenlenecek. Söyleşiye, Mimar Sinan'ın Ege Bölgesi'nde bilinen tek eseri olan ve hayattayken tamamlandığını göremediği Muradiye Camii Külliyesi ev sahipliği yapacak.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nurettin Gülmez ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Gürbıyık, söyleşiye konuşmacı olarak katılacak.

"Ölümsüz Eserleriyle 436. Yıl Dönümünde Mimar Sinan" söyleşisinde, büyük ustanın hayatı, eserleri ve mimarlık tarihine katkıları konuşulacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Mimar Sinan'ın Ölümsüz Eserleriyle Anma Söyleşisi Düzenlenecek - Son Dakika

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