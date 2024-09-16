Manisa\'da Motosiklet-Cip Çarpıştı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ciple çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı.
75. Yıl Bulvarı'nda seyreden Sadettin G'nin kullandığı 35 CBR 969 plakalı motosiklet ile 5048. Sokak'tan ters yönde ilerleyerek Menemen Caddesi Kavşağı'na çıkan İ.Ö'nün idaresindeki 45 ARZ 161 plakalı cip çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletteki sürücü Sadettin G. ile yolcu Sebahattin E. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan trafik kazası, çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.
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