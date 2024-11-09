Manisa'nın Salihli ilçesinde refüje çarpan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi.
Akif Karaduman'ın (22) kullandığı 45 APK 523 plakalı motosiklet, gece saatlerinde İzmir- Ankara kara yolu üzerindeki Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Yola savrulan Karaduman ile motosikletteki Ayşe Aşkın (21) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da Motosiklet Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
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