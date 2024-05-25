Manisa'da Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
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Manisa'da Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 8 Yaralı

Manisa\'da Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 8 Yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle yanmaya başlayan bir otomobilde bulunan anne ve çocukları kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

25.05.2024 13:09
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa D. yönetimindeki 45 R 2104 plakalı otomobil ile Şükrü M. idaresindeki 45 U 4578 plakalı otomobil, Akhisar- Gördes yolunun Kömürcü Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen 45 U 4578 plakalı araç yanmaya başladı. Alev alan otomobildeki Sevilay M. ile çocukları İsmail M. ve Zeynep M. kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken sürücü Şükrü M'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan diğer aracın sürücüsü Mustafa D, beraberindeki Özcan B, Mehmet B, Süleyman D. ve Tayfun B. ile yanan otomobildeki anne ve çocukları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
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