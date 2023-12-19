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Manisa'da otomobil-kamyonet çarpışması: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Manisa'da otomobil-kamyonet çarpışması: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde meydana gelen otomobil-kamyonet çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Manisa\'da otomobil-kamyonet çarpışması: 1 ölü, 3 yaralı
19.12.2023 - 10:35,
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Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre M.T. (29) yönetimindeki 07 AJD 929 plakalı otomobil, Salihli- Akhisar kara yolunun Gölmarmara ilçesi geçişinde, refüjü geçip karşı yönden gelen B.Y. (24) idaresindeki 45 AGV 370 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan Berna T. (25) hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü M.T, kamyonet sürücüsü B.Y. ile kamyonette yolcu olarak bulunan M.E. (22) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kaynak: AA
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