Manisa'da park halindeki tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da park halindeki tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa\'da park halindeki tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde park halindeki bir tırın dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Olayda motosiklette bulunan bir yolcu ise ağır yaralandı.

26.08.2024 22:18
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde park halindeki tırın dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Latif Karaçam'ın (45) kullandığı 35 ARN 615 plakalı motosiklet, Muradiye Mahallesi'nde park halindeki 66 ABG 719 plakalı tırın dorsesine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince sürücü Karaçam'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Motosiklette yolcu olarak bulunan H.K. ise ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan H.K'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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