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Manisa'da PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Manisa'da PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Manisa'da yapılan operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda evlerde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca DEM Parti Saruhanlı İlçe Başkanlığı'nda yapılan aramalarda terör örgütü mensuplarına ait pankart, fotoğraflar ve belgelere el konuldu.

Manisa\'da PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
16.01.2024 - 15:13,
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Manisa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEM Parti kongrelerinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında, Saruhanlı, Salihli ve Alaşehir ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda M.A. (61), E.G. (46), K.E. (20), K.E. (22), C.B. (19), D.T. (20) ve V.A. (24) yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerindeki aramada ruhsatsız av tüfeği ve dijital materyal ele geçirildi.

Operasyon kapsamında DEM Parti Saruhanlı İlçe Başkanlığı'nda da arama yapıldı.

Aramalarda bulunan pankart, terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflar ile belgelere el konuldu.

Kaynak: AA
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